今台北電影獎揭曉入圍名單，台北電影節總監李亞梅揭遺珠跟幕後花絮，她說今年評審總共討論了入圍名單9個小時，討論最久的是紀錄片，共70分鐘；劇情片跟男主角討論40分鐘，是第二久；而男女主角是經過3輪討論才通過。今年較特別的狀況，是許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》沒有報名台北電影獎，只有報行銷獎，實際原因李亞梅也不清楚。

演員方面，李銘忠雙料入圍男主角跟男配角，特別被提到的還有曾珮瑜，她本不是提名名單，是評審主動提及她才被加進入圍名單。李銘忠表示：「感謝上帝的恩典，天啊….. 想都沒想過的畫面，515是我家的門牌號碼，今天也是5月15日，看到入圍的名單，如此榮幸可以與這些好朋友同時入圍男主角跟男配角，是非常高興的事情。」

陳妤（左）、黃冠智擔任北影公布入圍的嘉賓。（北影提供）

另導演錢人豪爆《周處除三害》的導演黃精甫抄他劇本，風波還沒有結論今又入圍最佳編劇，對此李亞梅表示：「有特別跟評審提出這項爭議，評審說因為還在進行中（司法程序）、我們也不是法官，就照劇本本身去評。」

至於遺珠名單，評審討論男主角人選可惜的是《愛是一把槍》李鴻其、《老狐狸》陳慕義；男配角有《周處除三害》的袁富華跟陳以文，在《少男少女》飾演壞警察的姚淳耀；女配角遺珠是《莎莉》楊麗音、《周處除三害》謝瓊煖。