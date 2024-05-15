LINION日前推出與Kivi合作的新單曲〈Tears in Water〉，講起與Kivi首次合作，LINION興奮地表示：「第一次見面是2021年金音獎，我們擦身而過，我對她說「欸我好喜歡你唱歌欸！好好聽。」兩年多後終於有機會合作。

LINION表示兩人還不認識之前，他就看過Kivi比賽的影片，留下深刻印象，第一次見面是在金音獎現場，兩人擦身而過，LINION立刻對她說：「欸，我好喜歡你唱歌欸！」後來兩人經由阿爆介紹認識，開始約寫歌，因兩人住的距離很遠，創作時都是用Line 通話一起把主旋律給寫出來的。

LINION推出新單曲〈Tears in Water〉。（圖／嘿黑豹工作室提供）

LINION在〈Tears in Water〉這首歌裡首度挑戰使用排灣族語「a tucu saqemauqaung aken」，意思是「我現在想哭」，以男性角度詮釋很多時候「直男」很難開口說出自己想哭，會因為男性的自尊而忽略自己的情緒，藉由這句話唱出並吶喊著自身想哭的情緒，不再因為面子問題而壓抑。他笑說自己真的蠻常哭的，「最近一次應該是在騎車的時候，聽著Podcast就哭了。」

巧合的是，Kivi也很愛哭，她說自己：「看到別人哭我就會跟著哭，難過會哭、感動會哭、太生氣也會哭。」不過她最常做的就是不在人前哭，她表示聽到這首歌的Demo時就聽了很多遍，迫不及待的想讓大家趕快聽到，如今歌曲已經上線，想知道排灣族語「a tucu saqemauqaung aken」怎麼唸，就趕快去聽歌。

除了發新歌之外，LINION即將舉辦「BE PANTHER， MY PARTNER 豹走靈魂」專場巡迴，「這次特地找了Band leader 謝燕輝，成員也幾乎是全新組合、全新的編曲，以大編制來做Live House的演出呈現，我自己都非常期待。」這次的巡迴將在5／26從台北Legacy開始，6／2 至台中Legacy，詳細內容請至LINION官方社群。