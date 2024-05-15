王琄、郎祖筠一起搖珍珠奶茶。（圖／春河劇團提供）

王琄、郎祖筠一起擔任翰林茶館一日店長。（圖／春河劇團提供）

春河劇團4度攜手翰林茶館跨界合作，舞台劇《把我娶回家》導演郎祖筠及主角王琄，15日南下台中擔任一日店長，兩人化身「找茶高手」，讓茶館員工直呼：「兩位姊姊看起來手腳好俐落，怎麼辦我們的飯碗要不保了！」

兩人化身「找茶高手」，卻頻頻在珍珠奶茶卡關，不斷被店員糾正手勢，店員自傲地說：「我們可是珍珠奶茶原創，搖珍奶時有固定手勢，不能馬虎混過去。」雖然在珍奶卡關，但是聊起東方美人茶，郎祖筠說得一口好茶，現場更是大秀泡茶功力，有喝到她現泡的東方美人茶的人都說：「郎姐的泡茶手藝真好，喝一口她的東方美人茶感覺進入了茶藝世界。而且看著茶葉在玻璃杯中舞動的樣子，真的很有美女的曼妙舞姿畫面。」

結束手搖茶及泡茶考驗過後，就來到結帳區，想不到點單的量再多，都難不倒兩位姊姊。王琄笑說：「之前在《辣味滿屋 絕代雙椒》錄製過程中，我就是負責管錢的，其實只要不急不慌亂，就不會有太大問題。只是我們兩人工作不能交換，不然就會看到我們一個找錯錢、一個做錯飲料，這家店一定很快就倒閉。」