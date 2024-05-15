共信-KY（6617）將於16日舉行上櫃前業績發表會。共信-KY 總經理林懋元表示，用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已取得大陸肺癌藥證，去年8月上市銷售；近日更透過「指定患者用藥計畫（NPA）」取得新加坡核准，準備在新加坡的醫院內提供新藥給病患使用，並於收集當地收案療效成果後，準備正式遞件申請新加坡藥證。

林懋元透露，PTS302已取得新加坡及馬來西亞核准進行NPA，15日將在新加坡進行首例NPA（等同於台灣的恩慈療法），月底同時計畫在馬來西亞進行首例NPA。目前已在台灣近百位癌症患者進行恩慈療法，是目前台灣單一藥物最多被使用於恩慈療法的新藥。

共信-KY研發的PTS癌症新藥，是全球首款能直接注射腫瘤，使癌細胞凋零且不損傷正常細胞的產品。

此外，PTS能從治療人類癌症延伸至犬、馬腫瘤，是目前全球唯一可跨物種的癌症藥。

林懋元指出，除PTS302取得大陸藥證外，用於治療惡性胸腔積液的PTS500今年將開展多國多中心的第二、三期臨床試驗；治療氣管腺樣囊性癌的孤兒藥PTS-02預計第三季申請第二期臨床試驗；治療中晚期原發性肝癌的PTS100則在台大、北榮、北醫進行第二期臨床病患收案中。

治療頭頸癌的PTS202已完成臨床方案設計；用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103已獲得台灣的田間試驗許可，目前收案進度約七成左右，預計收案持續至今年第三季，並計劃第四季準備進行申請台灣藥證的工作。

同時，也預計向美國正式申請Conditional approval，如能順利取得核准後，就能前往美國執行臨床試驗，並同時取得有條件式的銷售資格，即能在美國執行臨床試驗之際，先開始銷售。澳洲藥證的部分，則規劃在第三季由經銷商Cape公司申請在澳洲進行臨床試驗。