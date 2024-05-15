SK海力士指出，這是繼HBM後，該公司在NAND快閃記憶體解決方案領域，推出另一個重要新產品，將持續引領以AI為導向的記憶體市場。
SK海力士開發新一代行動端NAND快閃記憶體解決方案ZUFS 4.0
SK海力士開發新一代行動端NAND快閃記憶體解決方案ZUFS 4.0，該產品將於今年第三季開始量產，並搭載於AI手機，與前一代產品相比，長期使用所導致的性能下降問題，將有大幅改善，其使用壽命也提升40％。
SK海力士開發新一代行動端NAND快閃記憶體解決方案ZUFS 4.0，該產品將於今年第三季開始量產，並搭載於AI手機，與前一代產品相比，長期使用所導致的性能下降問題，將有大幅改善，其使用壽命也提升40％。
SK海力士指出，這是繼HBM後，該公司在NAND快閃記憶體解決方案領域，推出另一個重要新產品，將持續引領以AI為導向的記憶體市場。
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