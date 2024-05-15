缺大案活水，經濟部投審司今發布2024年前4個月外資來台統計，總計投資金額17億美金(509億台幣)，較去年同期大減近5成，主要是沒有去年增資允能風力、台灣微軟大案關係。

新南向國家來台投資191件，增加16％， 但金額1.2億美金，也大減73％以上，投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及緬甸。陸資來台投資僅1121萬美金，較去年又少9.8％。

總計前4個月外資來台693件，近乎持平，只是金額17億美金，年減逾48％。投審司解釋，主要是去年同期間有德商允能(YUNLIN HOLDING GMBH)以292億台幣增資在台允能風力子公司，以及美商微軟以4.3億美金增資台灣微軟營運等大型投資案，基期較高。

對外投資方面相對較好，1到4月我核准243件、120億美金出去，各年成長5成、6成1。對中國大陸投資94件，持續減少，金額因部分案件較高，累計10.8億美金，倒是有成長近2成。