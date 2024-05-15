中國附醫成立「母嬰醫學中心」，由新生兒科主任林鴻志及產科主任何銘擔任共同召集人，結合跨科別的醫療專業，全力協助孕婦及各種高危新生兒或早產兒。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

37歲吳小姐於懷孕30周經超音波檢查發現胎兒腹部有1個巨大囊腫，經轉介至中國附醫母嬰醫學中心，醫療團隊檢查懷疑是腸穿孔、腹膜炎命在旦夕，於是提前在32周進行剖腹產，出生第2天手術切除壞死腸道，出生3個月再接受腸吻合手術，如今小寶貝已順利出院、狀況良好。

中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林鴻志表示，根據台灣健保資料庫統計，每年有5000分之1的新生兒患有腸道閉鎖或狹窄，有時可能合併腹水的產生，嚴重者可能導致心臟衰竭、死亡等情況。在台灣出生率不斷下降，為讓妊娠婦女能成功活產，中國醫藥大學兒童醫院與中國附醫成立「母嬰醫學中心」，跨科別協助孕婦搶救各種高危新生兒或早產兒。

37歲的吳小姐在懷孕30周時，因產前超音波檢查發現胎兒腹部有1個巨大的多囊性囊腫，轉診後經過詳細檢查後，醫療團隊發現胎兒的腹腔內和肝臟表面有高密度回聲，懷疑是腸穿孔合併胎便性腹膜炎，情況危急。

在與家屬充分討論後，吳小姐提早到懷孕32周時剖腹產下寶寶花花（化名），她的到來比預期提前了5周。出生時，花花因肺部發育不全和嚴重腹脹，呼吸困難，醫療團隊迅速進行緊急處置，並將她送入新生兒加護病房，展開跨科團隊的全面照護。

經新生兒科醫師沈上博與兒童醫院副院長李建興仔細討論，決定在花花出生的第2天為她進行手術。手術中，醫生發現她的迴腸有腸道閉鎖、腸扭轉和腸穿孔，於是切除了部分壞死的腸道，並進行了腸造口手術。術後，花花接受營養支持治療，逐漸變得強壯，體重也穩定增加中。

在出生3個月後，花花再次接受了腸吻合手術，最終順利出院。如今，花花的恢復情況良好，她的故事成為了醫療奇蹟的見證。

林鴻志呼籲，在孕產期中，產婦應接受完整的產前檢查，定期追蹤胎兒器官發育狀況。若發現胎兒疑似有先天性異常時，不要輕言放棄，應至適當的醫療院所尋求協助。