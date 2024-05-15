58歲松山警分局劉姓巡官、市議員助理江野，疑涉包庇色情業者15日遭調查局搜索，據指出，檢警此次同步搜林森北路1家提供半套性服務的按摩店，裡面1名員工赫然是劉31歲的女兒，中間牽扯複雜，父女現在均在調查局偵訊中。

檢調接獲檢舉，北市議會副議長葉林傳的服務處主任江野晴紀，涉嫌勾結松山分局劉姓巡官，包庇中山區特種行業，北檢15日指揮調查局北機站、警政署政風室多人，兵分多路前往松山分局行政組等處搜索，約談劉員及「江野」等人到案。

檢調同步查抄2人疑涉包庇的色情護膚店，赫然發現裡面1名員工，竟然就是劉的女兒，另依妨害風化罪偵辦這家護膚店中。

劉姓巡官早年在中山區派出所服務，2021年10月才轉調松山分局，2022年因小中風住院開始請假，一直到同年11月才銷假上班。因身體健康不佳，在松山分局行政組負責噪音、動保、環衛等陳情業務。

劉的女兒為何在被指包庇的護膚店工作，劉及江野是否有在該店插股、圍事，目前正由檢警進一步釐清中。

松山分局指出，已立即展開內部調查，全力配合檢調，並將持續秉持勤教嚴管，嚴格要求員警風紀自律，加強內部管理，以防範風紀案件發生，如發現違法情事絕不寬貸。