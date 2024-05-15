七股科技工業區開發基地總面積為141.15公頃，其中供廠商建廠的產業用地共84.8公頃；圖為空拍圖。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股科技工業區如火如荼開發中，產業用地第一次公告出售後，供不應求，市府經發局近日辦理第2次公告出售作業。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股科技工業區如火如荼開發中，產業用地第一次公告出售後，供不應求，市府經發局近日辦理第2次公告出售作業，本次公告土地增至23.14公頃，計有61筆土地可供廠商申購，平均每坪售價6.5萬元。

七股科技工業區開發基地總面積為141.15公頃，其中供廠商建廠的產業用地共84.8公頃，採附條件買賣方式，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，財能取得產權，以避免廠商搶購囤地及炒作土地。

台南市政府經發局15日在新營區民治市政中心說明七股科技工業區的開發進度；工業區科科長顏惠結表示，七股科工區整地工程完成65％、景觀綠美化工程70％、汙水管線工程18％，整體進度約達20％，預計2027年9月完成開發工程。

顏惠結說，產業用地第1次公告出售，廠商詢問度高，總計有27.41公頃的面積需求，超過第1次公告的12.61公頃，因此市府加速開發流程，持續推動第2次土地公告出售，以滿足廠商的需求，第2次公告土地約23.14公頃，20日起開始受理申請。