第26屆台北電影節15日公布台北電影獎入圍名單，今年入圍名單看點十足，其中最吸引人的組合，就是多年前的螢幕情侶阮經天跟劉品言雙雙入圍。照往例，若兩人分別拿下影帝跟影后，兩人就將在新聞媒體中心捧獎座合照。

劉品言今年以電影《莎莉》入圍北影準影后，她表示：「《莎莉》是我很愛的作品，能夠跟著《莎莉》入圍第1次的女主角獎項，真的超級開心。謝謝莎莉帶給我的一切，也謝謝台北電影獎給莎莉的入圍肯定。」接著又補充：「肯定排除萬難也要到又可以去北影跟大家碰面了，真好。」

阮經天主演《周處除三害》入圍男主角獎。（伯樂影業提供）

準影后還有去年金馬最年輕影后得主《小曉》林品彤，她說：「非常謝謝台北電影節和評審的鼓勵與愛護，也很想要藉這個機會再度謝謝小曉劇組的大家。能回到北影這個溫暖的電影大家庭，實在太開心了！」

另1位入圍者項婕如也分享：「這是我第1次入圍，收到消息時很開心，非常感謝評審們的肯定，也謝謝劇組同仁們的付出，謝謝我戲裡的夥伴林柏宏，謝謝長鈺姐和廖明毅導演相信我能一起完成這趟旅程。我想謝謝6年以來一直陪伴我的柴姐（柴智屏），謝謝當時陪伴我拍攝的經紀人湲元、相均，謝謝這一路上遇到的好人們，這個入圍在此時此刻鼓勵了我，我會更努力繼續前進。」