520總統就職當天，中華郵政公司同步發行「第16任總統副總統就職紀念郵票」。圖為紀念郵票樣式。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

第16任總統副總統就職紀念黃金鑄錠。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

第16任總統副總統就職紀念銀鑄錠。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

第16任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

第16任總統、副總統就職典禮即將在5月20日登場，中華郵政公司當天同步發行「第16任總統副總統就職紀念郵票」1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為8元、15元各2枚、小全張面值28元，另推出金、銀鑄錠及珍藏組等3款限量集郵商品。

中華郵政指出，「第16任總統副總統就職紀念郵票」採4枚聯刷，以插畫設計，運用台灣傳統建築特色的窗花寓意「連結」，闡述台灣透過民主自由、科技創新、醫療救援及文化創意與世界接軌。

郵票及小全張圖案簡介如下：

1、民主自由（面值8元）：以人民為主角，民眾以選票選擇自己的國家領導人。

2、科技創新（面值8元）：台灣的創新科技聞名全球，更在世界上扮演著舉足輕重的地位。

3、醫療救援（面值15元）：以搜救犬為主角，代表著台灣有能力為世界提供醫療支援與災難援助。

4、文化創意（面值15元）：台灣在運動與文化藝術的軟實力，正慢慢在世界嶄露頭角。

5、小全張圖案（面值28元）：正副元首眺望前方，展望未來，背景襯以窗花，傳達總統、副總統將持續帶領台灣與世界建立連結。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製郵票首日封、小全張首日封、貼（護）票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月16日發售，並製作預銷首日戳套票封、小全張封及紀念郵摺1款，於郵票發行當日銷售，郵摺每本售價380元，內含郵票全張及小全張各1張。

第16任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組系列商品委請中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法達成精緻浮雕與底紋之美，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。商品簡介如下：

1、黃金鑄錠：材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸22.7×20毫米，限量發行1200套，每套售價2萬8000元。

2、銀鑄錠：材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1／2英兩，尺寸34×30毫米，限量發行1000套，每套售價2520元。

3、紀念金、銀鑄錠珍藏組：內含第16任總統副總統就職紀念黃金鑄錠及銀鑄錠各1款，限量發行520組，每組售價3萬520元。