想知道自身與伴侶的親密程度，其實從睡姿也能揭密。對此，心理師余佳容整理出伴侶間的4種睡姿，包括背後抱、互相擁抱、部分接觸，以及一方占據床上大部分位置，分析各自背後隱藏的感情現況。其中她提到，「背後抱」代表關係穩定且互相信任，但若以此姿勢睡在床邊，則表示關係的不平衡。

余佳容在個人粉專發文表示，肢體語言常會在不經意中洩漏內心真實想法，而睡姿也是肢體語言的一種，因此若想了解與另一半的親密程度，其實可透過睡姿來揭祕。並分析以下伴侶間的4種睡姿，以供民眾參考：

1、背後抱：約有20％的情侶會採用「背後抱」的睡姿，代表關係穩定且互相信任。但若以此姿勢睡在床邊，也就是左半或右半的床是空的，則意味著關係不平衡，其中一方渴望更多愛，另一方則傾向逃避。

2、互相擁抱：用正面擁抱的睡姿通常出現在熱戀期的情侶，代表過度依賴彼此，無法獨立的狀態。

3、部分接觸：採取背對背或其它睡姿，但有部分肢體接觸，代表彼此在這段關係中感到舒適自在。

4、一方占據床上大部分位置：其會讓另一方只能擁有小小的位置，代表關係中的不平等，占據大部分位置的人在關係中占主導位置，另一方則是長期容忍遷就。