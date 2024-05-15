小紅書、嗶哩嗶哩等中國大陸社群平台上可能經常看到一名金髮正妹大秀中文，讚賞中俄友誼，這名金髮美女近期現身說法，原來她是在美國求學的21歲烏克蘭女學生奧爾加（Olga Loiek），她強調那些令人「毛骨悚然」的影像不是真的自己，而是遭到有心人士透過AI工具盜用，自己完全不會說中文。

英國廣播公司（BBC）報導，奧爾加2023年開通YouTube帳號、不定期更新影片一個月後，她就收到許多人通知，在中國社群平台上看到她說中文的影片。

烏克蘭正妹女學生奧爾加（Olga Loiek）控訴自己的頭像遭到有心人士利用AI工具盜用，並且散播在小紅書等中國大陸社群平台上。（示意圖：shutterstock／達志）

這些影片遍及小紅書、嗶哩嗶哩，影片中的女生分別叫作索菲雅（Sofia）、娜塔莎（Natasha）、史黛西（Stacy），除了外貌，她們的共通點是用流利中文談論中國及俄羅斯、宣揚中俄友誼、「我們必須是緊密盟友」，以及推銷食物等。

其中一個有30萬人追蹤的帳號「娜塔莎進口食品」（Natasha imported food），影片中的娜塔莎大讚「俄羅斯是最棒國家」，遺憾其他國家疏遠俄羅斯，稱俄羅斯女性想去中國，之後就開始推銷俄羅斯糖果。

但實際上影片中的女子並不是娜塔莎、索菲雅、史黛西，而是一名在美國賓州大學（University of Pennsylvania）就讀的21歲烏克蘭女生奧爾加，奧爾加憤怒表示：「我看到我的臉、聽到我的聲音，但都非常毛骨悚然，因為我看到自己說一些從沒說過的話。」

「我不想讓別人以為我說過這些可怕的話，利用烏克蘭女孩的臉推銷俄羅斯，簡直是瘋了。」奧爾加說她從沒學過中文。

奧爾加表示，小紅書上的這些影像是透過AI影片生成工具HeyGen製成的，HeyGen公司稱系統被駭客入侵，一共查到超過4900支影片盜用奧爾加的臉，如今公司已經禁止奧爾加的臉再被盜用，並且更新安全驗證，以防類似事件再度發生。

香港大學法律學院副教授張湖月（Angela Zhang）表示，這種情形在中國大陸「非常常見」，「因為中國大陸是偽造、盜用個資的龐大地下經濟體大本營」。

根據中國公安部數據，2023年當局一共逮捕515名進行「AI換臉」的嫌犯。

BBC指出，奧爾加的臉會出現在這麼多影片上，其中一個原因可能是為了宣傳中俄友誼，尤其近年來北京與莫斯科的關係變得更為緊密。

中國官媒也不斷重覆俄羅斯的論述，合理化侵略烏克蘭的行動，社群平台上有關戰爭的討論也遭到審查。

義大利波隆那大學（University of Bologna）法律與科技研究人員海音（Emmie Hine）分析，目前尚不清楚這些帳號是否彼此相關，「但推廣與政府宣傳一致的訊息一定有利」。