代工大廠廣達15日公布首季財報，合併營收2,589.39億，季減10.1％，年減2.7％，毛利率8.48％，廣達指出，主要受惠產品組合優化，毛利率較前一季成長，第1季筆電出貨1,050萬台，受惠AI伺服器需求強勁，預計今年將發38億8747.9萬元作為員工紅利。

廣達第1季合併營收2,589.39億、季減10.1％、年減2.7％；毛利率8.48％、季增0.42％、年增1.88％；營益率4.52％、季增0.42％、年增1.57％；純益率4.66％、季增1.09％、年增2.23％，其中毛利率、營益率皆創下歷年同期新高，純益率則是改寫新高；稅後純益120.68億元、季增17.4％、年增86.4％也創下歷年同期新高，EPS 3.13元。

日前董事會也決議，今年將分派38億8747.9萬元，相比去年的30億271.4萬元，增幅近30％；15日同時舉行董事會，會中決議捐贈1億元予財團法人廣達醫療科技基金會，作為營運資金。

廣達指出，第1季時產品組合持續優化，帶動毛利率成長，筆電出貨1050萬台，季增1％、年減2.8％，市場看好在輝達伺服器 GB200開始出貨後，營運將顯著成長。