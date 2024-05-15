彰化縣議員許雅琳15日在議會質詢驚爆，某補習安親班1名涉及性騷擾學生的男師，近日仍在同補習班任教。（翻攝彰化縣議會網站／孫英哲彰化傳真）

「狼師」出沒！ 彰化縣議員許雅琳今天在議會質詢驚爆，近日有家長反應某補教安親班教師因涉有性騷擾學童案件被通報且成立，但在隔月竟發現該師依然回任同補習班，彰化縣政府教育處顯然未掌握此情況，明顯有疏失！教育處長蔡金田強調，3天內調查，若屬實，且業者未解雇，最重勒令停業。

許雅琳表示，今年4月，該師因涉有性騷擾學童案件被通報並且成立，補習班業者向教育處通報該師為「不適任教師」，並向家長該師會離職，但家長近日發現該師仍在同家補習班任教，質疑教育處的稽查機制形同虛設。

許雅琳提出家長提供的聯絡簿，可看到該師於5月6日仍在聯絡簿上蓋章，5月8日、9日也都是同一老師蓋章。

學生家長向許雅琳投訴指控，該名男教師對男學生有身體上接觸不適當行為，也會對學生傳不恰當的字句，包含「有沒有想我」、「不能夠遺棄、拋棄我」等，甚至購買或儲值數千甚至上萬元點數給多名學生，還會跟學生爭風吃醋。

為化解家長疑慮，許雅琳要求請教育處必須在最短的時間內完成縣內補習班的稽查，避免再有學生受害，同時要正視補習班或校園內不適任人員的相關處理機制及案件的後續處理，並請教育處落實要求補教業者依《補習及進修教育法》等規定辦理，給予孩童安全、健康的學習環境。

教育處長蔡金田說，彰化縣有980多間補習班，今年已接獲24件不適任教師通報，若調查屬實且業者未解雇，最重勒令停業。依規定，發生這種事補習班應在24小時通報，教育處3天內進行調查，若屬實裁罰補習班，老師涉案情節嚴重則解聘或解雇。

他強調，教育處會繼續再稽查，若調查屬實就是解聘，或解雇該名老師，也會通報到教育部全國不適任教師人員查詢系統，該個案後續若查明當初應解雇，業者又未依調查結果處置，教育處依情節輕重裁罰，最重勒令停業。