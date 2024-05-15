「元健天籟列車」15日開進東石鄉，為上百位鄉親做聽力健檢。（呂妍庭攝）

嘉義縣老年人口占比全台最高，是全台最老縣市，考量不少上了年紀的長輩因聽力退化、受損，而影響人際關係、生活品質，在新北市嘉義同鄉會牽線下，「元健天籟列車」15日開進東石鄉，為上百位鄉親做聽力健檢，同時「元健大和直販公司」也捐贈嘉縣2000台專業助聽器，讓長輩、弱勢民眾重返有聲世界。

今東石鄉公所舉辦「元健天籟列車」助聽器捐贈儀式及免費聽力檢測，嘉義縣長翁章梁出席受贈並頒發感謝狀，感謝新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗的牽線，讓鄉親受惠，相信在助聽器的協助下，將會嘉惠諸多嘉義鄉親們。

「元健天籟列車」15日開進東石鄉，為上百位鄉親做聽力健檢。（呂妍庭攝）

「長輩沒辦法聽到周遭聲音，是一件非常危險的事」，翁章梁說，除日常對話需要提高音量外，在生活中也會產生許多問題，例如行走在馬路上，聽不清喇叭鳴笛或車輛經過的聲音，影響人身安全，另外也可能因為聽不清楚對話而造成誤會，導致人際關係不良，透過助聽器就能避免這些困擾。

劉德宗說，感謝元健大和全力支持，也感謝聽力檢測師協助配合，共同完成公益使命，善用最好的資源回饋鄉親，就是新北市嘉義同鄉會宗旨，說聽力變差會影響民眾社交，這次活動是希望幫助長輩或沒辦法買助聽器弱勢民眾改善生活品質，未來同鄉會也會持續做公益，期盼能帶入更多資源，回饋鄉親。

今活動現場有老婦人在檢測後，立即配戴上助聽器，頻頻點頭向在場貴賓們道謝，直呼「聲音都變清楚了」，東石鄉長林俊雄說，會透過村長和村幹事的力量，把這件好事加以宣傳，讓鄉親聽力獲得改善，過得幸福又快樂。

元健大和直販事業股份有限公司業務總監張源安說明，本次捐贈的助聽器市價約1萬2000元，外觀小巧、操作介面簡單，適合長輩隨身攜帶使用，希望藉由「元健天籟列車」的計畫，協助更多需要幫助的人。

「元健天籟列車」自2009年起開始巡迴多國，進行全球助聽器捐贈，有感於台灣仍有許多民眾有配戴助聽器需求，但無法負擔助聽器高昂費用，2019年起開始啟動台灣站，目前已和18個縣市政府合作，協助近萬名聽器受損民眾。