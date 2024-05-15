美國勞工統計局公布，4 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超預期，年增達2.2％，為近1年最高，顯示通膨壓力可能需要更長一段時間才能緩解；富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，歐洲央行已達到或正迅速接近通膨目標，預期6月啟動降息週期，但美通膨黏著，短期間內很難達到目標，聯準會將延後降息時程。

劉培乾指出，金融市場環境趨於寬鬆，可能會使央行將通膨率恢復到目標水準的任務，變得更加複雜，高利率仍會維持一段時間，聯準會當前的作法是用經濟數據做為降息判斷的依據。

就目前總體經濟來看，經濟依然強勁，金融市場短期震盪風險浮現，建議投資人宜慎選優質股債。

不過，地緣政治風險上升、國際金價日前突破2400美元高價，富達國際全球多重資產投資管理主管Matthew Quaife指出，下半年仍看好黃金走勢，油價也會因為地緣政治風險而有支撐，但若從投資報酬率的角度來看，倘若投資人看好黃金、也偏愛股票操作，不如把投資重心放在採礦、貴金屬、能源開採的企業股票上，因為這些投資仍較便宜，隨著黃金價漲，股價將有迎頭趕上的機會。

Matthew Quaife提醒，當前必須留意的是，股市和債市呈正相關的情境，增加投資組合風險，同時，地緣政治風險衝突擴大導致對於貿易的影響，美國選舉亦可能導致財政和關稅議程更嚴格的審查，都是增加市場波動的因素。