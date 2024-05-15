陳庭妮和老公胡宇威去年8月在紐約登記結婚，小倆口每次現身都會被追問一再延宕台灣婚禮進度，她15日再度擔任屈臣氏集點活動代言人，化身風格造型師，現場演繹「妮妮的百變Style」，再被問及婚事，陳庭妮心疼地說：「他最近真的在忙，都在划船，好辛苦喔，現在人在花蓮密集練習，我已經3天看到他了！」

陳庭妮說，胡宇威因為參與實境冒險節目《上船了各位！》將挑戰划獨木舟到日本石垣島，近期都在密集練習，「他練得很累，很早就會睡著。先讓他好好把節目拍完，因為除了體力的消耗之外，精神上面也要超級專心」。

陳庭妮出席屈臣氏集點活動記者會。（圖／黃世麒攝）

她最近也忙於演出舞台劇《婚內失戀》，表示可以理解劇中角色跟老公沒話聊、感到寂寞的心情，「男生、女生腦袋想的事情終究不一樣，但因為有愛，就會願意理解對方，反芻回來後就覺得『你沒有錯』，但我也會感覺到悲傷、也得正視自己的心情」。她說和胡宇威不太會吵架，大多只會對事情有不同看法，如果真的吵？「用中文吵的話，應該是我會贏吧」，並笑說跟胡宇威吵架很容易吵不起來，因為一吵架她會想要講道理，因而不小心講出成語，在美國出生長大的他就會回「妳先講一下，這句成語是什麼意思」，她聽了就會笑出來，氣氛就好很多。

陳庭妮出席屈臣氏集點活動記者會。（圖／黃世麒攝）

她稱讚另一半現在中文能力其實已經很好，「他的手機很感人，備忘錄打開都是成語，他如果最近聽到什麼新的成語，就會記下來。看電視聽到不懂的也會問我是什麼意思，然後寫下來。從交往到結婚至今，有感受到他中文很大的進度，連我媽都覺得他中文很好！回去跟親戚見面時，有些不常見到他的人，第一句都是驚呼『你中文很好耶』， 他聽了就會開心！」她說因為拍戲幫助他很多、讓他逼自己閱讀，「 可是我的英文沒有大幅度進步，慚愧！」

陳庭妮出席屈臣氏集點活動記者會。（圖／黃世麒攝）

談及自己近期工作計畫，陳庭妮說，她主演的舞台劇5月底演完，剛好可以開始宣傳新戲《幸福房屋事件簿》。工作滿滿的她是否擔心突然懷孕？她笑回，說不怕好像是騙人的，畢竟身分轉變是非常巨大的責任，但擔心跟期待是同等的，因為她個性滿穩定，好像滿適合當媽媽，且從照顧狗狗的方式，也覺得自己應該可以勝任媽媽角色，只是小孩不是想要就會有，「好像要放輕鬆一點，有期待也滿擔心，就是維持好現在正在做的每件事，飲食簡單、保持好心情、健身運動，一步一步來，老天爺會對我好一點吧？」