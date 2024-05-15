泰國嘻哈歌手URBOYTJ自2016年SOLO出道以來，個人歌曲大受歡迎，已擁有5支破億MV，尤其他與Three Man Down樂團的合作曲〈妹妹〉，許多喜歡泰文歌的樂迷都能跟著哼唱，是經常被敲碗許願來台開唱的夢幻名單之一，終於在7月7日要來台開唱，向來幽默風趣的他也向歌迷喊話：「如果想惡補我的歌曲，我的建議是『全部』！」

現年31歲的URBOYTJ於2010年以三人組合「3,2,1」出道，當年曾風靡台灣的「泰國切奶舞」就是出自「3,2,1」的夯曲〈Splash Out〉；2016年時團體約滿不續走向解散之路，URBOYTJ以數位單曲〈Rebound〉單飛勇闖歌壇，該歌曲MV至今已突破1.4億瀏覽次數。加上〈Villain〉、〈CAN’T HELP〉、〈Carry〉、與〈QUESTION？〉已經有5首MV播放破億，還有21首破千萬觀看MV作品，獨具個人特色的音樂風格深受歌迷喜愛。

URBOYTJ還參與並擔任嘻哈選秀綜藝《The Rapper》評審，隨著在節目中塑造的人物形象和穩重、獨特的時尚風格被廣泛傳播。2021年與另一位嘻哈歌手F.HERO找來(G)I-DLE成員Minnie合唱〈MONEY HONEY〉，MV吸引了近5,700萬次點擊，2022年與人氣樂團Three Man Down合作搖滾情歌〈妹妹〉也大受歡迎。另外，URBOYTJ也曾以音樂製作人的身份與女團4EVE、人氣男星Billkin、Nanon等歌手合作。

出道至今，URBOYTJ曾受邀到新加坡、寮國、緬甸、印尼與英格蘭參加過音樂祭，唯獨還沒有開過海外專場。對於第一次到台灣開唱，又是首場海外個人演唱會，URBOYTJ透露10年前曾經來過台灣，當他知道要到台灣演出時超級開心期待，也表示已開始準備表演內容，保證將會是一場屬於台灣URBOYTJ FANS的特別體驗，至於歌單他則賣關子，希望歌迷能進場親自感受這份驚喜，並歡迎大家推薦不錯華語嘻哈歌手或音樂給自己。

「URBOYTJ LIVE IN TAIPEI 2024」將於7月7日晚間6點在Zepp News Taipei開唱，票價為VIP區 3000元 ／一樓GA 2300元 ／ 二樓 2500元等三種，門票5月18日中午12點在拓元售票系統開賣，此外只要在6月30日購票者都有機會獲選全場Hi-touch活動、1對1合照、親簽官方海報、Send off等福利，更多詳情請洽主辦單位華貴娛樂官方臉書專頁。