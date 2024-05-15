藥華藥Ropeg今年預計取得中國、新加坡及馬來西亞的PV藥證，進軍中國及東南亞市場，現正積極規劃行銷準備，Ropeg全球銷售成長幅度可望向上加成。Ropeg今年獲中國PV藥證後，將成為中國唯一核准用於PV的藥物。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg（P1101）全球銷售持續成長，第一季營收年增86 ％，毛利率88％、季增三個百分點，營業利益0.18億元，稅後純益3.3億元， EPS1元，均創新高，更是首次達成單季本業獲利里程碑。

藥華藥指出，全球營運穩健成長，美國市場4月營收雙位數成長；日本市場4月顯著滾動提升，創出貨新高。

日本團隊近日推出PV病友支援計劃（PSP），開設PV衛教及諮詢網站；日本病患6月起可自行注射Ropeg，一次最多更可拿取3個月的份量，因Ropeg已納入健保給付，日本團隊樂觀看待今年營運。

此外，藥華藥近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，更計劃與某國外藥廠合作將Ropeg引進加拿大，讓更多北美PV病患受惠，也進一步擴大Ropeg在北美的市場。

近期董事會也通過Ropeg於加拿大經銷、授權事宜之條件書，將在正式簽約後再行公告，完成整個美洲市場的布局。預計今年於加拿大申請Ropeg的PV藥證、明年申請第二適應症─原發性血小板過多症（ET）藥證。

歐洲市場今年第一季有少量出貨歐洲，預計今年還會陸續出貨。