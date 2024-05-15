聯準會主席鮑爾重申不會升息，中信投信總經理陳正華表示，債市表現可用「超越期待」四字形容；「超」為超前部署，降息前3～6個月為買進最佳時機點，預估聯準會第三季就會啟動首次降息，現階段債券基金及債券ETF募集時機佳；「越」則是指「越長越好」，長天期債券有更大的資本利得空間；「期」就代表「降息可期」，降息時間未到投資人則可按時等「待」。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管近期通膨未如預期路徑發展，市場對降息時點預期不斷延後，惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號，加上美國4月非農就業報告低於預期，讓投資人暫時鬆一口氣，市場靜待即將公布的美國4月CPI報告，數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議，投資人在等待降息階段，可配置追求較高息收的投資等級債，追求收益機會的同時，也降低信用、流動性等風險，而中信投信將於22日開募的中信投資級債券傘型基金，可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，00948B有三大存「債」特色All in one：一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF；二為採用月配息、收益平準金機制，有機會打造現金流；三為目標優化殖利率，聯準會9月可望啟動首次降息，明年初有望再降，依照過去經驗，每到降息循環，市場投資人會對高殖利率題材會有更高的期待，00948B追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，截至今年4月30日殖利率6.44％，兼具目標收益優化及優質信評債券。