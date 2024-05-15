勤業眾信聯合會計師事務所上市櫃委員會負責人黃堯麟資深會計師表示，勤業眾信長年深耕新創生態圈，並整合跨域會員所的豐碩資源，全方位提供各階段企業成長所需之關鍵資源，協助創新企業落地發展與拓展商機。

勤業眾信持續推行Morning Pitch主題活動，定期舉辦新創企業、大型企業客戶及投資者三方商業聯盟網絡交流活動，推行至今已累積逾千人參與、深獲業界代表關注。此次與櫃買中心合作推動創新企業發展，援引Morning Pitch成功經驗，整合智識與資源、商機與合作機會、市場與舞台，助企業發展過程之一臂之力。

財團法人證券櫃檯買賣中心與勤業眾信聯合會計師事務所15日舉辦「創新X永續 創新企業媒合會」，精選十家創新企業與投資人或企業代表與會，綜觀探討智慧製造、金融科技與綠能永續等領域的最新趨勢，期望藉由搭建匯聚創新技術解決方案的全方位平台，鏈結產業推動以期達到「創新技術、永續商機」精準媒合的效益。

這十家包括倢通科技股份有限公司、上暘光學股份有限公司、配客嘉股份有限公司、矽谷能源股份有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、居家先生股份有限公司、艾斯創生醫股份有限公司、皓德盛科技股份有限公司、應援科技股份有限公司和騰雲運算股份有限公司。