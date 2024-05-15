LINE Bank在1月拿到外匯執照後，成為純網銀首家外匯指定銀行，歷經約一季時間布局，15日正式宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀。

至於其他兩家純網銀，將來銀行雖早已送件，但目前仍在央行審核中，預計第三季有機會取得執照；而樂天銀行目前尚未遞件申請。

LINE Bank表示，將提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。總經理黃以孟表示，LINE Bank透過客戶調查，了解新世代的台、外幣理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，期望提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

即日起，LINE Bank將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，客戶可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款／收款的流程，期間也推出高利存款專案及匯款／收款手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

至於高利存款專案，祭出美元及台幣雙利優惠，除了享有美元活存利率1.2％外，於LINE Bank外幣活存帳戶存款餘額達2千美元（含）、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（2024年5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10％，為市場上罕見的雙位數高利活存，當日達檻、次日享加碼。

有別於市場上常見的美元高利存款–存美元、領美元利息專案，LINE Bank的存美元、享台幣活存利率加碼專案，提供台灣用戶最實質的優惠，免再次結匯換回台幣、即可立即使用。

LINE Bank的外幣收款服務，接受本國境內銀行及全球境外銀行的美元匯款，可以直接匯入美元存入外幣帳戶、或是直接結售為新台幣存入LINE Bank主帳戶，24小時隨時可於App收款，且可收款期間長達20天，提供充裕處理時間，減少因來不及處理而遭退匯的情況。上市期間客戶享有匯入手續費每筆只要50元的優惠（原價400元）。

另，跨境匯出服務，第一階段開放匯款至美國的美元帳戶，只要是LINE Bank用戶，無須臨櫃也無須開立外幣帳戶，直接以台幣匯款，匯款時自動結匯，最快當日到行。有別於一般跨境匯款、需被層層收取費用，LINE Bank是無額外收取跨境處理費及中轉行手續費，且上市期間匯款手續費只要150元（原價600元）款項即可全額到達美國的收款銀行。

至於用戶在結匯時最關心的匯率，LINE Bank也定時查價，期望用戶在LINE Bank結匯可享有匯率優勢。