《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》一年一度的重要國際賽事「季中邀請賽」（Mid-Season Invitational，簡稱MSI）賽事進入白熱化階段，第2階段的正賽，於上週二（5/7）開打，截至本週二（5/14）結束，尚留在賽事舞臺的隊伍有：來自中國LPL賽區的BLG（Bilibili Gaming）、韓國LCK賽區的GEN.G和T1、歐洲LEC賽區的G2，以及北美賽區的TL （Team Liquid），總計5支隊伍，競逐進入最後冠軍決賽的資格。

正賽採BO5（5局3勝制）雙敗淘汰的賽制，其中，中韓兩大賽區第1種子的首次交手，GEN.G對上BLG的比賽，關注度高，話題性十足。比賽精彩可期，虎牙直播、鬥魚直播、Youtube、Twitch等平台上都有直播，切勿錯過。

5/16（四）17:00，BLG戰隊 @ GEN.G戰隊，推薦：「大4.5（局）」勝

先說BLG，正賽的首場比賽（5/9）在雙方鏖戰5局後，以3：2的比數，擊敗太平洋PCS賽區的PSG塔龍（PSG Talon）。隨後，在第2場比賽（5/12）對上LCK賽區的第2種子T1，此戰BLG可謂是做足功課，不僅是在B／P（Ban／Pick，即禁用／選用）階段，讓隊伍選到選手擅長的英雄如塔莉雅（Taliyah）、克黎思妲（Kalista）、睿娜妲（Renata Glasc）…等角色，遊戲開始後，BLG選手的技競狀態也明顯有別於他們在前一場比賽的情況，首局中路Knight便完成對T1隊長Faker的單殺，全局更是打出5／1／6（擊殺數／死亡數／助攻數）KDA值11.0的精彩表現，提振全隊士氣。全場比賽，BLG的5名選手都有相當出色的表現，戰損比（Kill to Death ratio）1.49，全場55個擊殺、37個死亡。

再說GEN.G，正賽的首場比賽（5/8）以直落3的比數，擊敗在入圍賽表現優異、來自LEC賽區的第2種子FNC（Fnatic）。隨後，在第2場比賽（5/11）對上LPL賽區的第2種子TES，此戰也是中韓兩大賽區在本屆MSI賽事的首次交手，關注度極高。該場比賽GEN.G在前2局展現LCK賽區第1種子的強大宰制力，由下路Peyz領軍，帶領GEN.G率先以2：0聽牌，雖然後續遭遇TES的頑強抵抗，雙方戰至2：2平手，但GEN.G拒絕被「讓2追3」，在關鍵第5局頂住壓力，以3：2拿下中韓大戰的首場勝利。該場比賽GEN.G的戰損比0.91，全場62個擊殺、68個死亡。

本場比賽，兩隊分別代表各自賽區的最強戰力，也可謂是本屆MSI的冠軍前哨戰，雙方國際賽的經驗都很豐富，實力相近，相信會是場龍爭虎鬥的比賽，看好打滿5局，推薦可買大分。