41歲本土劇男星馬俊麟2019年拍攝《大時代》時，疑與女星王瞳假戲真作，重創形象。之後就傳出八點檔中「有馬沒王、沒馬有王」這樣的傳言，像是馬俊麟在《愛的榮耀》角色，在王瞳進劇組後，直接被編劇「賜死」，種種巧合令不少粉絲替他抱屈，近日馬俊麟也發文回應粉絲擔憂。

馬俊麟在臉書上曬出工作照，發文表示：「上週有演出的工作、這週有錄節目，下週要去屏東表演、下個月要出國演唱，其實...我都有事做，謝謝我的經紀人，不管什麼工作，拍什麼戲／在哪一台，我都全力以赴，隨遇而安；盡人事，『順』天命，不強求。」

貼文一出，粉絲紛紛留言關心：「加油，希望一切都順心，也期待你的生活點滴分享，老天爺不會虧待一個努力的人」、「終於有你的消息了，好開心哦！」、「人生之路靠自己行！成功必須靠拼搏！」、「終於上節目了，大家好想你哦，好久沒看到你了」、「你還要回來愛的榮耀嗎？我很期待，你演戲很棒喔」、「已經很久沒看到你演了，我是一個媽媽，看到了你被人家這樣，難到那個女的沒有錯她就能演出，太不公平，看到她就生氣很假。」

事實上，馬俊麟之前接受專訪時，曾表示自己並不介意和王瞳同台，對他而言工作就是工作，老婆也沒有設下任何規定，他希望把他當成一般的演員就好，先前劇組還為刻意排開班表，但反而會造成劇組困擾。