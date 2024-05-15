雲林縣土庫鎮1處桃花心木樹林閒置20餘年，立委丁學忠15日邀內政部國土管理署等單位官員前往會勘，希望加以活化，初步計畫結合周邊霹靂布袋戲拍片場，以及在地農特產打造成一處親子公園，日後再連結虎尾鎮建國眷村自行車道，形成跨鄉鎮景點，作為民眾休憩場域並帶動地方觀光產業發展。

丁學忠偕國土管理署副署長於望聖、土庫鎮長陳特凱、縣議員張維心、王鈺齊以及縣府人員，前往土庫鎮會勘埤腳桃花心木樹林，樹林位於埤腳國小旁邊，地方民眾建議利用現有桃花心木景觀，營造為樹籬迷宮休憩園區，搭配親子廁所等公共設備，變身親子共樂場域，以免閒置成為髒亂死角。

丁學忠表示，桃花心木樹林面積約4800平方公尺，原本預定作為鎮立幼兒園用地，後因多次流標另覓他處興建，至今閒置20餘年，有必要加以活化，經會勘，國土管理署認為樹籬迷宮維護不易，其他地方有前車之鑑，建議改為親子公園，配合地方創生計畫，打造成為特色場域。

陳特凱認為，此區早年為空氣品質淨化區，因此桃花心木長得很鎮特別高大漂亮，可說是一處小而美的「世外桃源」，大家討論後，決定保留所有林木，結合周邊霹靂布袋戲拍片場，以及在地花生、玉米等農特產，朝淨零減碳方向經營，打造符合聯合國SDGs永續發展目標的特色親子公園。

一行人除會勘桃花心木樹林，並前往元長鄉、麥寮鄉關心都市計畫區道路、排水系統改善工程，總共爭取4700餘萬元經費，丁學忠指出，強化基礎建設才能提升鄉親生活品質，感謝國土管理署支持地方提出的改善計畫，持續帶動土庫、元長與麥寮3鄉鎮發展。