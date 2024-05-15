統一獅15日宣布開除2022年季中選秀第一輪選進的內野手黃勇傳，他因為處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，但在球隊下最後通牒後仍未歸隊，球團依內部規章將他開除。對於外傳他是欠下賭債，領隊蘇泰安接受電訪時否認，也為球員個人行為感到惋惜。

獅隊新聞稿上說明來龍去脈，黃勇傳去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，在此之後球隊與其經紀公司躍樂運動經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳。

然而今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於12日歸隊報到，但2日及13日球員集合點名時都未現身，所以球隊在13日下達最後通牒。

結果至14日球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。黃勇傳前年加盟獅隊，以500萬簽約金加盟，另設激勵獎金100萬，月薪5萬。

有外界傳聞黃勇傳是欠下賭債，對此領隊蘇泰安否認，「據我們了解不是，是個人財務週轉、去借款，他在個人財務方面有個缺口，越滾越大，真的沒辦法。」他表示，球團一直都有提醒球員，要注意生活上的常規，要養成良好生活習慣，其他就是如新聞稿所說。

在黃勇傳因個人行為遭到球隊開除，蘇泰安也有同時再跟球員宣導與注意，「之前在法治教育也都有一直提到這部分。」