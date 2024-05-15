為響應一年一度的518國際博物館日，苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館於5月18日當天開放免門票，歡迎喜愛參觀木雕藝術的民眾多加利用。

今年度國際博物館協會（ICOM）為518國際博物館日訂定的年度主題是「博物館致力於教育和研究」，強調文化機構為提供全方位教育體驗之關鍵角色，博物館是充滿活力的教育機構，能培養好奇心、創造力及批判思維。

苗栗縣政府文化觀光局表示，三義木雕博物館近年積極推動木雕藝術教育從小紮根，推動三義木雕傳統技藝養根計畫，讓年輕的木雕師走進苗栗縣偏鄉小學，以五感體驗的教學方式引導孩子們了解木雕工藝、美學、產業、文化與地方故事，並引領他們現場創作，不僅傳播了藝術種子，更啟發了孩子們的好奇心、創造力。

此外，木雕館近年也致力於木雕藏品整飭與研究，包含進行藏品高階攝影並上傳數位圖像及資料至文化部典藏網、產出主題藏品調查研究論文及完成藏品維護修復等，讓更多人有機會欣賞到這些珍貴的木雕藝術品，也能更深入了解這些作品背後的歷史和文化意義，木雕館自開館以來，肩負著推廣和傳承台灣木雕產業與藝術的使命，持續推動木雕藝術與現代世界接軌，讓台灣木雕工藝永續傳承、生生不息。

三義木雕博物館目前展出兩檔木雕展，「三原色- 台灣木雕協會會員聯展」，即日起至113年6月23日止，於一館地下1樓展出，以及「台灣木雕專題展—梓匠心藝 蔡楊吉木雕薪傳展」，即日起至113年7月14日止，於二館2、3、4樓展出。更多藝訊請至本館官網查詢，也歡迎追蹤按讚本館臉書粉絲專頁。誠摯邀請喜愛木雕藝術的朋友們，歡迎大家「共下來尞」。