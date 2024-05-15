法國品牌A.P.C.自3月插旗台灣市場，吹皺一池春水，為時尚圈帶來不少話題作品。A.P.C.向來設計風格就走俐落簡潔，風格也算相當鮮明，自然有不少死忠鐵粉支持。而2020年A.P.C.與加拿大品牌JJJJound合作的聯名系列也引起一陣討論。主因在於兩者在風格與選色上有著不一樣的邏輯方向，但在俐落這件事上頭的共識倒是很強，因而催生兩者聯名系列的話題度。而今年於5月14日正式發表第二次聯名作品，這次把雙方的目光放向度假風格系列作品，推出兩個主題支線：Vacation Essentials和Hotel Merchandise，以不同的色系，還有不同場合的服裝做為聯名服裝風格。
從短袖襯衫、領巾到短褲或泳褲的整體造型，演變到一系列印有「Hôtel Souvenirs」的連帽運動衫、T恤、棒球帽、托特包和鑰匙圈，雙方以一個虛擬的「烏托邦飯店」為靈感，力圖打造完美無瑕的度假氛圍，雙方的二度聯手作品也相當讓人期待。A.P.C. x JJJJound聯名系列將於台灣時間則今日（15日）於復興SOGO BR4獨家發售。
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