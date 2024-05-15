雙方合作第二彈，未上市已經引起不少討論。（Justin Chung攝／黃唯淯台北傳真）

法國品牌A.P.C.自3月插旗台灣市場，吹皺一池春水，為時尚圈帶來不少話題作品。A.P.C.向來設計風格就走俐落簡潔，風格也算相當鮮明，自然有不少死忠鐵粉支持。而2020年A.P.C.與加拿大品牌JJJJound合作的聯名系列也引起一陣討論。主因在於兩者在風格與選色上有著不一樣的邏輯方向，但在俐落這件事上頭的共識倒是很強，因而催生兩者聯名系列的話題度。而今年於5月14日正式發表第二次聯名作品，這次把雙方的目光放向度假風格系列作品，推出兩個主題支線：Vacation Essentials和Hotel Merchandise，以不同的色系，還有不同場合的服裝做為聯名服裝風格。

設計服裝前總得有個空間靈感，再把服裝套進去始能符合邏輯，這次雙方以和平烏托邦上的濱海飯店為空間靈感，服裝自然就有它的故事感。（A.P.C.提供／黃唯淯台北傳真）

雙方聯名的深藍色環保材質短褲，售價8100元。（A.P.C.提供／黃唯淯台北傳真）

從短袖襯衫、領巾到短褲或泳褲的整體造型，演變到一系列印有「Hôtel Souvenirs」的連帽運動衫、T恤、棒球帽、托特包和鑰匙圈，雙方以一個虛擬的「烏托邦飯店」為靈感，力圖打造完美無瑕的度假氛圍，雙方的二度聯手作品也相當讓人期待。A.P.C. x JJJJound聯名系列將於台灣時間則今日（15日）於復興SOGO BR4獨家發售。