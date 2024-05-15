搶攻夏日消暑飲品商機，海尼根在台北信義區首度攜手亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」舉辦全台最嗨的「 Afterwork Party」，除吸引許多時髦的都市男女前往，更在信義區掀起一陣綠色旋風。其中「Punch Out 星銀特調」將持續在「Draft Land」供應至7月底，慶祝下班時刻，就從海尼根開始。

「Punch Out」概念源自於「下班打卡」概念，以滑順細緻的星銀啤酒為基底，與Draft Land調酒師共同精心調配，融合代表海尼根經典綠色的檸檬草、象徵海尼根紅星的荔枝，打造出清新爽口的風味。水果香氣與滑順細緻的口感相輔相成，一飲而盡、順口暢快。

最強的「 Afterwork」 下班派對，與海尼根一起打開新想像、探索無限可能。欲知「Punch Out 星銀特調」究竟是什麼滋味？下班就去 Draft Land，接下來《Afterwork By Heineken》還會帶來什麼樣層出不窮的驚喜，可搶先關注海尼根官方IG。

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