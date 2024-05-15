IC通路商大聯大（3702）財務長暨發言人袁興文15日在法說會表示，第一季費用控管得宜，營業利益率升至1.79％，再加上新台幣貶值帶來匯兌收益貢獻，稅後純益19.49億元，年增184.6％，EPS達1.16元，財務皆超越財測，目標希望營業利益率儘快回到2％，就各項產業趨勢發展而言，今年大聯大的機會遠大於挑戰。

大聯大第一季毛利率3.73％，符合公司的預期，稅率跟著各地所得稅率計算，平均稅率18-20％，第一季股東權益報酬率（ROE）為9％，營運資產報酬率（ROWC）為8.2％。

日前大聯大已公告第二季財測，隨著伺服器、NB需求回溫、記憶體價格回升及北美、東南亞客戶投產帶動需求，估計第二季合併營收1,900-2,000億元，中值季增7.2％，毛利率3.7-3.9％，營業利益率1.7-1.9％，稅後純益13.6-17.6億元，預估EPS為0.54-0.78元，以上採新台幣32.3元兌1美元匯率假設。

談到基本面及產業面部分，大聯大副總林春杰表示，今年第一季客戶多以回補庫存為主，但從第二季到下半年則是看到需求逐步復甦，庫存部分，各類消費性電子消化得差不多，但汽車電子及工業庫存預計到年底才能消化完畢。

林春杰說，AI伺服器產業大好，但對通路商而言能著墨不多，例如GPU晶片廠輝達、AMD及英特爾等直接交貨給客戶，至於AI伺服器衍生對HBM（高頻寬記憶體）高度需求，單顆HBM是傳統DRAM的五倍價格，但SK海力士及陸續交貨的三星、美光也是由原廠直接供貨客戶，大聯大此時切入是周邊的商機，如標準型伺服器所需的DDR5。林春杰表示，今年標準型伺服器的需求已擺脫去年產能排擠的窘境，開始逐步回溫。

林春杰表示，另外除了美系CSP軍備競賽，也提供大型語言模型（LLM）給企業使用，因應此趨勢，看好邊緣運算（Edge Computing）及衍生的AI PC、AI手機、自駕車等商機，這些對大聯大都是機會，看好今年下半年AI PC、AI手機試水溫後，將有望迎來換機潮商機。

汽車部分，美國針對大陸電動車展開關稅報復，林春杰認為，對大陸電動車影響較小，因大陸出口到美國以電動車的電池為主，非整車，大陸外銷整車是銷往東南亞、歐洲地區。

林春杰說，大聯大在汽車電子布局導入時間頗長，長年鴨子划水，2023年汽車電子相關年增率高達37％，成果豐碩，今年則市況不明顯，長期希望汽車電子含電動車、自駕車、燃油車等相關應用占營收比重突破10％，今年第一季為6％。

袁興文說，今年對大聯大而言機會遠大於挑戰，成長動能在於各項業務成長、水平擴張，並積極因應客戶受到地緣政治調整所需上下及垂直整合服務，再加上策略聯盟也是介入的範圍，以現在的態勢來說嗅到非常多機會，等待大聯大去擴張，請投資人期待。

投資人關心的配息政策，袁興文表示，維持歷年5-7成的股息配發率。