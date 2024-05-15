監察院針對「八八會館案」，提案糾正法務部與新北地檢署，法務部長蔡清祥15日表示，有關監察院提案糾正的部分，黃錦秋與王涂芝2名檢察官已移請懲戒法院審理中，法務部也會按照審理結果處理。

至於台東地檢署檢察官爆出在開庭期間「脫法庭直接走人」的爭議，蔡清祥，台東地檢署檢察長有向他說明，東檢也立案調查中，有關行政部分會依法處理。

另媒體詢問前立法院祕書長林錫山只服刑4年多獲准假釋，是否符合規定，蔡清祥說，林錫山羈押期間有753天，實際上執行日期不只4年，依法要把羈押期間算入刑期，超過百分之56是合乎法律規定，也可以聲請假釋。

蔡清祥強調，現在假釋是經過假釋審查委員會嚴謹審查後，委員會成員包括外部委員，均會了解犯行情節、犯後態度，以及有無再犯風險等等，經過各方面的考量後做成決定，陳報矯正署後審核通過。

另媒體詢問，民代質疑假釋黑箱作業，僅特定人士能獲得假釋機會，蔡清祥說明，現在已經修正假釋審核基準，分數的計算有客觀標準，至於收容人的表現如何，就看收容人在監執行的狀況，能獲得多少分數，是否符合基準來陳報，若標準與條件有需要再檢討，也會多聽外界聲音進行修法，目前只要是依法合乎條件的人都可以聲請假釋，並經過嚴謹的審查程序才會核准。

此外，媒體詢問立委質疑拘票的監管機制問題，蔡清祥則強調，會責成台灣高檢署就實務上應如何進行，做有效的控管，並做進一步的研議。