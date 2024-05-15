樂天桃猿與台鋼雄鷹14日的比賽中發生本壘攻防，15日聯盟也針對這次判決做出說明，桃猿總教練古久保健二昨天賽後說會等著聯盟開會、討論後「給答案」，賽前他說：「有看到回應，但以昨天的case來看，應該是有辦法避免衝撞的。」

昨天6局下2出局二壘有人，梁家榮敲安後二壘的馬傑森快馬加鞭試圖衝回本壘搶分，但與捕手張肇元在本壘發生碰撞，馬傑森在本壘前出局。

對於昨天這次判決，聯盟在中午也發出聲明回應，古久保健二表示，自己有看到聯盟回應，「他們說為了要接球，跑到進壘的位置這的確是無法避免的，但以昨天的case來講，球到捕手手套中還有一段距離，但他（捕手）已經在進壘的位置上，跑者在與捕手接觸時，球還有一段距離，以昨天的情況來講是有辦法避免的。」

古久保健二繼續講道，捕手的左腳完全是在進壘位置上，身體完全沒有動，只是靠手去接，「這是不應該發生的。」聯盟會在5月20日召開總教練會議，除了針對「波西條款」討論外，還有電視輔助判決次數等議題進行討論。

同樣是捕手出身的雄鷹總教練洪一中則是認為，這次play是很正常的，「剛好求救傳到那裡，他要去接球，裁判這樣判決很正常。」而今天賽前張肇元也特地到桃猿休息室前關心馬傑森、向他致意。