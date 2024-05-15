國發會主委龔明鑫15日表示，科技發展風起雲湧，現階段的GenAI推動AIOT再往前跨一步，AI有算力、算法，和DATA的三大關鍵核心，台灣堅強的半導體產業將帶來發展優勢，AI的時代就是台灣的時代。

台杉投資匯聚產業力量15日舉辦「GenAI創新論壇：領航未來造新局，開創產業新風貌」，作為台杉投資董事的龔明鑫親自出席並致詞。

台杉投資總經理翁嘉盛指出，AI會改變人們的思維，生活，甚至婚姻，迎面而來的數位時代，接下來充滿挑戰、更是機會，充滿商機，「beginning of new era！」，科技力就是國力，在世界競逐生成式AI商機之時，台灣憑藉半導體產業優勢，除扮演全球AI供應鏈不可或缺的要角，更掌握發展GenAI商機的先機。

「GenAI創新論壇」有來自創投、產業、學研、新創的多位代表，在論壇上共同探討GenAI所觸發的產業趨勢與商機，找出能讓台灣產業提前掌握生成式AI帶來的機遇與挑戰。主辦單位認為，生成式AI帶動產業變革，市場機會隨之爆炸性增長。麥肯錫研究指出，GenAI應用每年可望為全球經濟帶來2.6兆～4.4兆美元的成長，鼓勵學研界、企業領導者一起挖掘AI金礦。

為能結合過往產業優勢，做到軟硬整合以助力生成式AI應用的發展，翁嘉盛認為，這是台灣產業成長的重要關鍵。為此，台杉投資催生了「生成式AI潛力新星三部曲」活動，一系列助力台灣GenAI新創團隊的活動，由雲端技術領導者Amazon Web Services（AWS）共同策劃、NVIDIA Inception新創計畫協辦 ，期透過GenAI創新論壇、「生成式AI技術工作坊」、「生成式未來新創選拔競賽」來探索GenAI商機、強化GenAI技術，並找出台灣優異的生成式AI新秀，同時集結各方資源，助力新創前進國際。