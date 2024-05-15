2024年第三十八屆日本東京創新天才國際發明展於5月9日至5月10日展出來自世界各國包含美國、加拿大、韓國、中國、泰國等12國參賽作品，加捷生醫明星商品「甲魚全沛」及「犇牛樟芝菌絲體精粹」自上百件參賽作品中脫穎而出，雙雙獲得金牌之殊榮。

加捷生醫「甲魚全沛」產品以台灣在地的珍貴甲魚漢方食材，包含甲魚粉、甲魚油、甲魚蛋，全製程以專業熱濃縮科技提煉而成，涵蓋多元且完整的營養素，滿足40歲以上族群的保健需求，從根本打底，全方位調整體質。此外，「甲魚全沛」因成分單純，是目前市面上唯一同時通過歐盟A.A.無添加三星驗證並取得雙潔淨標章的膠囊食品，為消費者提供一個放心可信賴的保健選擇。

加捷生醫「犇牛樟芝菌絲體精粹」產品主原料採用獨創專利固態發酵製程技術，不僅能提供消費者經濟、安全的保健功效，更是全球首例通過美國食品藥物管理局（FDA）認證的新膳食原料（NDI），也是目前國際上安全性最高且榮獲多項國際發明獎的牛樟芝保健原料。此外，「犇牛樟芝菌絲體精粹」搭配美國專利薑黃粉、牛磺酸、刺五加、瓜拿那等複方成分，在幫助快速補充能量、提振精神等訴求上，受到上班族與需要應酬族群的喜愛。

加捷生醫電商平台在5月18日前，得獎產品「甲魚全沛」及「犇牛樟芝菌絲體精粹」的優惠組合最高優惠5折起，此外，成為加捷生醫電商新會員，還能獲得200元折價券。