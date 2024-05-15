前台北市長柯文哲3大案風波持續延燒，台北市議會組成「京華城容積違失案專案調查小組」、「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」，接著也將針對台灣智慧光網爭議成立調查小組，但資料索取將成為未來難處之一，民進黨議員簡舒培批評，若她擔任小組成員，第1個就先訪談柯文哲。

民眾黨議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪和林珍羽等人於議會提案，為監督釐清「台智光警用監視器案」相關文件資訊及決策始末，建議議會成立專案調查小組，針對涉及該案相關局處官員進行訪談及資料文件調閱，以檢討該案相關參與者的行政責任，送黨團協商後，確定成立國民黨4人、民進黨3人、民眾黨1人、其他政黨及無黨籍1人共9人小組。

國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱說，黨團協商決議召開台智光調查小組，但市府有提醒，但因檢察官去函市府，很多文件包含內簽、合約都已列入管制，之後未必能調到文件。

簡舒培指出，之前沒有成立調查小組，是礙於調資料有困難僅能調閱，也無法逾越司法調查，但民眾黨卻因此不斷消費，認為議會不敢成立調閱小組是因爲藍綠都有涉案，能查清楚大弊案，民進黨當然同意成立調查小組，22日將確定小組名單，如果民進黨人數不夠她願意擔任成員，第1件事就是訪談柯文哲。

陳宥丞說，民眾黨團提案成立調查小組，民進黨贊成、國民黨不反對，黨團協商順利，但為難之處在於檢調偵查不公開，調查小組有窒礙難行之處，但議會仍要堅守調查權本分，未來可能要請市府和檢調協商，比如用秘密會議方式調查。