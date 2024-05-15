俗稱皮蛇的帶狀皰疹，感染後常常會對患者造成強烈的不適感，但其唯一針劑治療藥物卻驚傳全台大缺貨，讓北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰感嘆，在台灣皰疹居然快沒針劑可以治療，必須要小心重症了。

蘇一峰今（15）日在臉書表示，治療帶狀皰疹的唯一針劑「acyclovir」，廠商正在限貨供應，因此全台都處於大缺貨的狀態，除了示警「在台灣皰疹快沒針劑藥可以治療，要小心重症啦」，也忍不住喊「是不是要去打皰疹疫苗了…」

其他人則分享「連VOREN都要排單了，還期望什麼」、「有人會說，都是醫師壓低藥價，讓廠商不願意進貨的關係」、「以前小時候得過帶狀皰疹，不過當時沒什麼印象，只知道旁邊的人都說我哭的很慘」。

台南市立安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁曾解釋，帶狀疱疹屬於神經病毒感染，發作時傷口會有灼燒感，疼痛非常難耐，所以也被稱為「百痛之王」，只要曾得過水痘，病毒就會藏在脊椎的背根神經節內，身體免疫力降低時病毒就有可能出現相關症狀。

陳郁蓁提到，雖然只要接受適當治療，患者大多都可以在2至4周內痊癒，但年紀越大的人，神經修復能力會較差，相對會需要更長的時間來醫治。

陳郁蓁也指出，施打疫苗是預防皮蛇中最有效的方式，而近年有新疫苗問世，注射7年後仍可維持9成的保護力，推估效力可持續長達19年，建議50歲以上或18歲以上且為罹患帶狀疱疹風險較高的族群接種疫苗。