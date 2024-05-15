台東地方檢察署公訴檢察官羅佾德發文還原「蒞庭脫袍早離」事件脈絡。（摘自臉書一起讀判決粉絲專頁／蕭嘉蕙台東傳真）

台東地方檢察署公訴檢察官羅佾德日前因「蒞庭脫袍早離」之舉，與台東地方法院法官、該庭審判長邱奕智槓上，事後羅聲請調閱開庭錄音，台東地院裁定書詳載當日對話，羅佾德今（15）日於臉書粉絲專頁發布貼文，以文字梳理事件脈絡，澄清非突然脫袍離席，也向各界致歉，將會再努力學習。

羅佾德針對台東地方法院裁定，於臉書粉絲專頁「一起讀判決」發布貼文回應，指出當天檢辯雙方交互詰問早上10點多結束，審判長在續行訊問時，要求菲籍證人交出手機，並檢閱證人與被告的對話紀錄。

由於對話紀錄為外文，審判長走下法台，站在證人與通譯身旁，邊滑證人的手機，邊指示翻譯內容，滑閱時間長達1個多小時；期間羅佾德起稱「請求審判長先將手機採證完畢後再另定期日」，但審判長仍然繼續滑手機，直至近中午12點時，才將手機交付在庭的法官助理採證。

羅佾德考量當天中午要去看醫生，而且下午仍有庭期要蒞庭，請求准許離開法庭或另訂當天下午1點30分，讓書記官、證人、被告以及陪席法官們都可以休息一下再接續審理，反遭到審判長的咆哮斥責。

羅佾德表示，下庭後時間約12點50分，回到地檢署辦公室已近下午1點，「飯還沒吃，醫生也沒看成，等等2點又要準備下午的蒞庭公務」。

他最後說，有很多地方的處理或表達不夠好，造成大家的困擾，深感抱歉，會再努力學習，但過勞司法的形成，有時候真的不只是因為案量的關係。