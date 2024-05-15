市售益生菌產品無以數計，傳統克菲爾發酵乳轉化而來的太陽星全效克菲爾益生菌，異軍突起，以7株專利克菲爾益生菌為基底，添加臺灣大學專利技轉的專利克菲爾乳桿菌M1，成為國內首款以益生菌、益生元、後生元形成黃金三角配方的產品，也是業界使用M1的元祖，引領後生元話題新風向。

受到產學界關注的M1(Lactobacillus kefiranofaciens M1)，可說是今年第一季益生菌市場核心主角，首款添加M1的太陽星全效克菲爾益生菌，因而成為標竿產品。在此同時，市場相繼出現不少宣稱M1是自家專利菌株，也具有黃金三角配方的產品，令消費者無所適從。

M1的出現，功臣是年近90歲、有臺灣「發酵乳之父」之稱的臺大教授林慶文。他在30多年前主持「臺大畜產物利用學研究室」，率師生研究克菲爾，除了引進蒙古克菲爾，也在臺北、彰化、宜蘭採集克菲爾粒，進行研究。

為推廣克菲爾、優格等發酵乳品，利用益生菌增進國民健康，林慶文教授2003年出版《神仙禮物克弗爾》(克菲爾、克弗爾、開菲爾都是kefir的中譯名)。現任臺大動物科學技術學系特聘教授的陳明汝博士，接棒研究克菲爾，帶學生陳彥伯(現任國立中興大學助理教授)、洪偉盛(知名生技公司研發博士)、陳希嘉(農試所技正)等人，從蒙古克菲爾粒篩出M1及克菲爾乳酸桿菌M2(Lactobacillus kefiri M2)。臺大2011年已向經濟部智慧財產局申請並取得M1專利，隨後技轉業界，成為當今市場上最熱門的後生元。

時至今日，臺大仍有學生不斷投入探討M1機能的研究，在具有公信力的國際期刊發表論文。以第三代研究學者陳彥伯博士為例，就讀臺大博士班期間，即在陳明汝教授指導下，發表數篇M1對宿主健康影響的論文，到中興大學擔任助理教授之後，仍對克菲爾情有獨鍾，目前針對克菲爾乳桿菌K6進行深度研究。

太陽星公司商品部經理林宛諭博士表示，衛福部對微生物原料審查十分慎重，2022年7月核准M1應用於人類食品與動物飼料，太陽星立即與專家共同研發益生菌、益生元及後生元M1的黃金三角配方，並添加羽衣甘藍、藍莓等超級食物，率先推出國內太陽星全效克菲爾益生菌，成為臺灣首款具有完整益生菌生態，添加M1的保健食品，隨即引爆市場話題，諸多媒體報導，中天新聞主播周玉琴、林嘉源、何橞瑢等人親自體驗並分享，吸引眾多政商名人使用、推薦，不僅國內熱銷，中國大陸、歐美等地的消費者也紛紛透過親友代訂，甚至趁著到臺灣探親、開會、旅遊的機會，訂貨直送飯店，為自己的健康打基礎，還能送家人、朋友一份健康伴手禮。