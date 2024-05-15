尼日總理贊納（Ali Mahaman Lamine Zeine）本週二（14日）接受《華盛頓郵報》採訪時，指責美國破壞了兩國之間的重要軍事協議，這個協議允許美軍駐紮在這個西非國家。他表示，美國官員居高臨下的態度，指指點點尼日可以與哪些國家往來，不然就會被制裁；同時，未能合理解釋美軍駐紮的理由，對伊斯蘭叛亂的行動毫無作為。

NIAMEY—Junta-led Niger cut military ties with the United States in March because it threatened sanctions, Prime Minister Ali Mahaman Lamine Zeine said in a Washington Post interview published Tuesday. https://t.co/IDIVxdyJ3g — VOA Africa (@VOAAfrica) May 14, 2024

贊納告訴《華盛頓郵報》：「美國人駐紮在我們的土地上，但是，當恐怖分子殺害我們的人民並燒毀城鎮時無所作為。這不是友誼的象徵。我們看到美國如何保護其盟友，因為我們看到了烏克蘭和以色列的例子。」

尼日上月在首都尼阿美（Niamey）發生反對美軍駐紮的示威活動。去年，一場軍事政變推翻了尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。隨後，美國凍結了對尼日的安全支持，並終止了駐尼日美軍201空軍基地的反恐活動，該基地用於監視伊斯蘭國（ISSP）和基地組織（Al-Qaeda）在薩赫爾地區（Sahel）的行動，美軍在該地區駐有超過1000名軍事人員。

上個月，美國應尼日的要求同意撤軍，取消了美國與尼日的安全協議，俄羅斯勢力取而代之，鄰國布吉納法索和馬利已經與莫斯科關係密切，俄羅斯的瓦格納傭兵也存在這些國家。美國外交官和軍事官員提出了保持合作的反建議，但俄羅斯已派遣部隊到尼亞美，俄羅斯和美國軍隊現在分別駐紮在同一個空軍基地裡面。

在接受《華盛頓郵報》採訪時，贊納透露了美國與尼日關係破裂的程度。他說，他對於美國凍結軍事支持但仍駐紮部隊感到不滿。

贊納表示，美國對尼日政變的反應與俄羅斯、土耳其與阿拉伯聯合大公國成鮮明對比，這些國家以「張開雙手」的態度歡迎尼日新領導層。他說：「尼日人民曾經認為美國是我們的朋友，他們會幫助我們消滅恐怖分子。但結果卻是無聲無息。」

贊納對美國助理國務卿莫莉·菲（Molly Phee）的言論尤其不滿，他說莫莉·菲曾指示尼日如果希望繼續與美國保持安全關係，就不可以與俄羅斯和伊朗的接觸，並威脅如果尼日與伊朗達成出售鈾的協議，將面臨制裁。

贊納回應：「你來這裡威脅我們，這是不可接受的。你來告訴我們可以與誰交往，這也是不可接受的。而且你用了居高臨下和不尊重的語氣。」

贊納還表示，如果美國當時對尼日的請求作出回應，提供飛機、無人機和防空系統等援助，尼日就不會尋求俄羅斯的幫助。但他也強調，尼日仍希望與美國保持經濟和外交關係。他說：「如果美國投資者來，我們會給予他們所需的條件。我們有鈾、石油和鋰礦。來吧，投資吧，這是我們唯一的要求。」