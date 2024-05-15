雖然許多人因為工作穩定選擇踏入公職，不過卻也因為薪水漲幅未隨物價翻漲調整，成為不少人詬病的一大問題。一位女公務員近日感嘆，普考的公務員很低薪，「扣完租金跟我家樓下搖飲料薪水一樣，我他X怎麼不去搖飲料」，讓她直呼後悔報考高普考，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，普考的公職職缺薪水很少，「扣完租金跟我家樓下搖飲料薪水一樣」，還要每天被各種刁民冷嘲熱諷，反觀國營事業的職缺薪水比普考公務員高出許多，考試難度還比較低，讓原PO感到後悔當初不如去當飲料店搖飲料的店員。

對此，許多網友紛紛回應，「普考領3萬出頭而已吧，扣掉房租跟基本薪資差不了多少還要被綁3－6年，想要商調回家鄉還要找有力人士，每年薪資漲幅平均大概500－1000左右」、「國營要職員才錢多喔，僱員一開始也是寒酸克難，至少要10年才能齊平」、「公務員在這個資本主義極度通膨的年代，薪水真的很低… 尤其科技業帶動房價物價飆漲，只會越來越慘」、「普考在台北扣完租金和生活費，比在家鄉搖飲料還少」。

不過也有人認為，公務員職缺一開始薪水就公開透明，另外飲料店員其實也很辛苦，「公務人員薪資透明化，妳報考之前不知道嗎？呵呵」、「考普考真的很搞笑，真的別怪搖飲料的笑妳」、「呃⋯那你辭掉去搖飲料就好了啊！是說飲料店的刁客也妳你想像中少，煮茶時也很熱～」。