海巡署南部分署第五岸巡隊於今（15）日下午在第五海巡隊公務碼頭（旗津漁港旁）舉辦岸際救生救難暨海洋汙染應變聯合演練，宣導防溺自救知識。（海巡署提供／林瑞益高雄傳真）

海巡署南部分署第五岸巡隊為提升民眾水域安全意識，在颱風汛期前宣傳防溺自救知識，於今（15）日下午在第五海巡隊公務碼頭（旗津漁港旁）舉辦岸際救生救難暨海洋汙染應變聯合演練，場面逼真。

這次演練特邀請空勤總隊，並出動陸、海、空80人4車5艇及1架次直升機聯合演練，達到3D救援任務，演練過程逼真寫實，到場觀摩的民眾也是專心觀賞。

鑑於旗津海岸地區是水域遊憩熱區，常有「離岸流」的情形發生，近年來發生遊客不慎落海事件更是層出不窮，因此，第五岸巡隊藉由此次演練呈現救生裝備靜態展示及救難能量實兵演練等主題。演練部分擬訂了「學生戲水遭離岸流帶離」、「漁船海釣作業失火」、「漁船作業不慎起火燃炸油料外洩」等課題。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，海巡平日除了負責查緝走私、非法入出國等海域執法工作，對於海上救難、海洋保育等事項更是責無旁貸，同時，海巡署各單位廣佈海岸線，更是扮演了政府災害應變及救生救難重要執行角色。若民眾有需要協助的地方，請撥打海巡118報案專線。