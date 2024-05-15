AI伺服器一哥廣達15日公布首季財報，稅後純益120.68億元，季增17.4%，年增86.4%，創歷年同期新高，每股盈餘（EPS）3.13元。消息一出，PTT網友又炸鍋，正反看法兩極，「殺尾盤...有人偷看答案」、「比公公eps好2倍啊，」、「300碰不到了 嗚嗚嗚」。

廣達首季獲利寫下三率三升，第1季合併營收2,589.39億、季減10.1％、年減2.7％；毛利率8.48％、營益率4.52%、純益率達4.66%；稅後純益120.68億元、季增17.4％、年增86.4％也創下歷年同期新高，EPS 3.13元。

廣達指出，第1季產品組合持續優化，帶動毛利率成長，筆電出貨1050萬台，季增1％、年減2.8％，市場看好在輝達伺服器 GB200開始出貨後，營運將顯著成長。

AI一哥財報曝光後，PTT討論爆表，「股價已反應...」、「跟技嘉一樣Q1賺3元 難怪技嘉崩崩」、「比2023 Q1好多了」、「AI PC明天繼續噴 喔 除了英業達」、「明天該不會被殺爆，嗚QQ」、「觀察毛營利變化最明顯了 廣達 緯創 都有在改善」。

還有網友表示，「不錯啦，但是我今天294.5已經賣了四分之三」、「如果有壓回250以下，我再買回來」、「長榮好委屈」、「長榮嫌委屈的 自己花錢拉上去啊」、「拿航運來比？不知道是反串還是真的不懂？」。

廣達15日股價殺尾盤，終場下跌0.52%，收在287元。股價是否已反應財報利多，yahoo!股市報導，萬寶投顧執行長王榮旭表示，廣達生產的AI伺服器跟輝達GB200關聯性高，同樣都做AI伺服器的緯穎今日股價創下歷史新高，預期會帶動廣達的比價向上空間。