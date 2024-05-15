健和興今日公布4月獲利自結數，單月營收3.78億元，略優於去年同期的3.53億元，惟稅前盈餘7598萬元仍較去年同期的8368萬元略減，換算單月每股稅前盈餘0.49元。
另累計前四月營收14.04億元也與去年同期的14.12億元大致相當，另累計前四月稅前盈餘2.74億元，亦貼近去年同期的2.78億元，
以實收資本額15.57億元計，今年累計前四月稅前盈餘為1.76元。
受到客戶調整庫存影響，健和興（3003）2023年營運陷入衰退，惟隨著客戶庫存調整告一段落，健和興今年營運也見到回穩，經自結，今年前四月營收和去年大致相當，累計前四月稅前盈餘2.74億元，亦貼近去年同期的2.78億元，換算每股稅前盈餘達1.76元。
健和興今日公布4月獲利自結數，單月營收3.78億元，略優於去年同期的3.53億元，惟稅前盈餘7598萬元仍較去年同期的8368萬元略減，換算單月每股稅前盈餘0.49元。
另累計前四月營收14.04億元也與去年同期的14.12億元大致相當，另累計前四月稅前盈餘2.74億元，亦貼近去年同期的2.78億元，
以實收資本額15.57億元計，今年累計前四月稅前盈餘為1.76元。
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