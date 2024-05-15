全台首檔以台灣半導體為題的「中信關鍵半導體（00891）」第二階段配息公告出爐，基金每受益權單位預估配發金額為0.40元，為成立以來的最高配息金額，以5月15日收盤價17.91元換算當期殖利率2.23％，年化報酬率8.9％，竟與高股息ETF不相上下。

中信關鍵半導體（00891）為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元、單季配息率達1.81％，今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。

不只配息高，中信關鍵半導體（00891）近一年含息報酬率也高達46％、今年以來漲逾14％，每次配息後，也能快速填息，震盪走高，讓投資人能夠「股息、價差」兩頭賺。

儘管今年AI股受到美國通膨增溫、降息延後、中東地緣政治等影響震盪加劇，但中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，由於台股基本面尚稱穩健，半導體相關供應鏈在AI題材火熱下受惠程度高，短線拉回正是逢低布局的好時機。

張圭慧強調，這波半導體好光景才剛開始，而中信關鍵半導體（00891）最能受惠。一是有3大政策全方位鞏固、半導體產業前景一片光明。包括：亞洲高階製造中心、半導體先進製程中心雙計劃、台版晶片法推動、晶創台灣計劃，可預見的未來政府將帶動投入上千億、上兆資金。

二是AI浪潮推使各方搶進台積電CoWoS ，00891相關供應鏈受惠。由於AI半導體規模預估將由2024年637億美元躍升至2027年1,115億美元，各方搶進台積電2.5D CoWoS、台積電不斷擴增產能，相關供應鏈包括聯電、日月光、京元電子等00891成份股均可受惠。

三、車用晶片加速導入先進製程，半導體重要性再提升。因為智慧座艙、自動駕駛、AI晶片等效能及功耗較大，各大車廠持續追求先進製程，需求只會多不會少！