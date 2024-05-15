2022年榮獲第57屆金鐘獎節目類特別貢獻獎的電視製作人陳君天，今（15日）下午傳出病逝，享壽92歲的消息。他兒子也是資深電視製作人陳心問低調證實，「我正在洛杉磯出差，才從家人那邊得知消息，細節還不清楚，很不好意思」，語氣哀傷。他昨也在臉書悼念父親，「老爸，Byebye，你不用再匆匆了」。

陳君天2022年戴著印有他紀錄片《一寸山河一寸血》的口罩，在兒子攙扶下、推著輪椅一步步，緩慢地走上金鐘獎舞台，接著從張艾嘉的手上拿到特別貢獻獎獎座，「感謝大會，花了56年時間，讓我證明56年前我向老闆說的話非假」。

他過去曾與鄧麗君、白嘉莉等知名藝人合作，他獲獎時哽咽地說：「我要謝的人都走了」。但隨後露出幽默本性，表示金鐘獎特別貢獻獎影片在介紹他的過往時，將他想訴說的話都說完了。

陳君天當時感嘆，台灣電視從高山上慢慢往下坡走，讓他心裡很沉重，「我們要把力量集中，讓台灣電視文化走向世界。希望大家能夠努力，讓我們這一代的台灣電視人創造出一個新的漢土與長江」。

陳君天1966年進入台視，曾製作台灣首部雜誌型綜藝《銀河璇宮》等節目，退休後仍陸續製作《認識自己》、《找到自己》、《一寸河山一寸血》、《臺灣四百年》等跨科普、歷史與教育的節目。與他合作過的張艾嘉形容他不求名、不求利，始終保持初衷，是她心中真正的藝術家。

陳君天外號「陳天亮」，因為他曾一晚錄製2、30齣短劇，有著「不到天亮不收工」的評語。他所製作的每檔節目炙手可熱，曾獲金鐘獎在內的10多項獎項肯定。