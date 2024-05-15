中國信託投信表示，1檔主動式基金搭配1檔被動式基金，將於5月22日同步展開募集，可望滿足投資人多元投資的需求，成為把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管近期通膨未如預期路徑發展，市場對降息時點預期不斷延後，惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號，加上美國4月非農就業報告低於預期，讓投資人暫時鬆一口氣，市場靜待即將公布的美國4月消費者物價指數（CPI）報告，數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議，投資人在等待降息階段，可配置追求較高息收的投資等級債，追求收益機會的同時，也降低信用、流動性等風險，而中國信託投信即將於5月22日開募的中國信託投資級債券傘型基金，可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

以主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金來看，經理人房旼說，該檔基金具備三大特點，一為透過專業經理公司主動式操作，並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整；二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險；三為相對更安全穩健高評級債為主，並搭配增益工具，也就是善用策略可望迎接收益。

另在被動型新星中信優息投資級債（00948B）部分，經理人呂紹儀指出，此檔ETF亦有三大存「債」特色All in one，一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF；二為採用月配息、收益平準金機制，有機會打造現金流，三為目標優化殖利率，中信優息投資級債（00948B）追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，截至2024年4月30日，殖利率達6.44％，兼具目標收益優化及優質信評債券。