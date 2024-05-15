南投縣的國小劉姓校長30年來對多名女童伸狼爪，去年吹哨人勇敢出面指控，才讓他繩之以法，南投地院審理後15日宣判，法官指劉男不見悔意，將他以加重強制性交罪2罪、加重強制猥褻5罪、成年人故意對兒童性騷擾罪2罪，各判7年10月到7月不等，合併應執行刑15年8月。

南投地院指出，劉姓校長從1994年到2023年在南投縣的國小擔任教師、主任及校長期間，利用各種與女學生接觸的機會，對4名女童伸狼爪。

判決書指出，劉姓校長對甲女強制猥褻3次，乙女強制猥褻1次，丙女強制性交2次、強制猥褻1次，丁女性擾2次，當時被害人都是未滿12歲的國小學生，劉男對這幾名學生的身體自主權毫不尊重，讓她們留下難以抹滅的陰影。

法官痛斥，劉姓校長至今不見悔意，未與被害人和解道歉，態度惡劣，9罪分別量處7月至7年10月不等之有期徒刑，定應執行有期徒刑15年8月。

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