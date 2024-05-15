49歲女星賈靜雯出道超過30年，近年主演影視作品都交出漂亮成績，到大陸參加綜藝《乘風2023》讓她在兩岸三地擁有超高人氣，演藝事業再創高峰，亮麗外型及凍齡狀態也受到外界讚賞，今（15）日她曬出一張兒時萌照，立刻吸引網友熱烈討論。

賈靜雯近日參與大陸實境秀《怦然心動20歲》，今（15）日節目官方公布主持名單，隨後主持群也紛紛曬出20歲的年輕照宣傳，不過，賈靜雯竟翻出5歲時幼兒園的畢業照，只見她當時頂著一頭俏麗短髮，一雙大眼炯炯有神，抿著嘴看起來相當乖巧，搭配全套學士服，小大人模樣十分可愛。

賈靜雯5歲萌照曝光。（圖／微博 賈靜雯）

照片曝光後，立刻吸引網友狂讚，「從小就萌萌的」、「美女都是等比例長大的」、「真得從小美到大」、「小時候就看得出來長大是美女」，也有不少網友覺得兒時萌樣神似二女兒「咘咘」，「這不就是咘咘嗎」、「跟咘咘好像」，讓賈靜雯的凍齡美貌再度受到討論。

事實上，賈靜雯為了維持凍齡美貌下了不少功夫，尤其對身材管理相當嚴格，平時都會運動和搭配健康飲食，先前還因為參加《乘風2023》，一度暴瘦只剩42公斤，但節目結束後已慢慢恢復，依舊保持著健康絕美的狀態。