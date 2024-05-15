中國信託藝文茶會大展文化外交，各國駐台使節齊聚感受台灣藝術魅力。（圖／中國信託提供）

中國信託藝文茶會大展文化外交，各國駐台使節齊聚感受台灣藝術魅力。（圖／中國信託提供）

中國信託藝文茶會大展文化外交，各國駐台使節齊聚感受台灣藝術魅力。（圖／中國信託提供）

中國信託藝文茶會大展文化外交，各國駐台使節齊聚感受台灣藝術魅力。（圖／中國信託提供）

中國信託藝文茶會大展文化外交，各國駐台使節齊聚感受台灣藝術魅力。（圖／中國信託提供）

中國信託藝文茶會於昨(14)日在關渡美術館舉辦，各國駐台使節及 產官學貴賓皆獲邀出席盛會，一同欣賞第二屆「中國信託當代繪畫獎」 展覽，也為台灣藝術家的繪畫創作實力，給予高度肯定，更對中國信託 長期致力於企業社會責任，推動文化藝術公益活動，表示支持與讚許。

中國信託藝文茶會旨在促進國際文化交流與藝術推廣，將優雅的藝術氛圍相結合茶會的模式，打造出一個跨界融合的文化饗宴。此活動為中國信託文教基金會董事長馮寄台及中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩共同署名邀請，包含加拿大駐臺貿易辦事處倪傑民代表、越南駐臺經濟文化辦事處武進勇代表、美國在台協會陶績聞文化官、令狐榮達大使、呂慶龍大使、周麟大使、章文樑大使伉儷、各工商團體、研究機構、國立台北藝術大學陳愷璜校長亦率副校長、主任秘書及師生等近百位貴賓齊聚關渡美術，共襄盛舉為此盛會增添風采，展現中國信託推動藝文的文化外交實力。

本次活動以推動國際文化外交為宗旨，讓各國駐台使節及產官學界 更深入了解台灣及其藝術創作，展現了台灣在藝文外交上的實力與魅 力。陳國恩董事長於致詞中表示，作為亞洲領先的金融機構，中國信託 致力於企業社會責任，支持推動文化藝術公益活動一直是我們的企業文 化和核心價值。為落實扶植藝文理念，「中國信託當代繪畫獎」是全臺唯 一聚焦「當代繪畫」的獎項，推動藝術普及生活。本次活動所展出的畫 作，是從 802 件作品進行徵選，經嚴格的評選，精選出 17 件優秀作 品，於關渡美術館展出，其中 5 件優選作品，亦成為中國信託文教基金 會典藏，以企業力量持續推動當代繪畫的發展。

中國信託藝文茶會的舉辦不僅為國際文化交流提供了寶貴的平台，透過專業的英文導覽，為每一幅畫作進行詳細解說，將台灣藝術家對日常生活的觀察、文化及現實思維的衝擊、個人經歷和虛構情境的串

連所創作出各幅作品，更清楚完整的傳達說明，加深各國駐台代表對台灣藝術家豐富的創作意象與風格更加瞭解。

各國駐台使節對於台灣藝術家的創作表示欣賞與讚賞，對台灣藝術的獨特性和豐富性深感敬佩。中國信託藝文茶會的舉辦不僅為國際文化交流提供了寶貴的平台與契機，也開啟更多藝文合作，未來希望透過藝文的賞析及跨國交流，讓台灣藝術創作能推廣到世界各國。